Monster Hunter Wilds: guida alle Armi Artian e all'endgame

In Monster Hunter Wilds questa meccanica è strettamente legata all'introduzione di un nuovo tipo di armi: le Armi Artian sono delle speciali armi che è possibile personalizzare e che - seguendo un sistema randomico - mettono sul piatto un gran numero di potenziali effetti, in modo abbastanza simile a quanto accadeva in passato con le armi Kjar e con determinate meccaniche equivalenti. In questa guida spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulle Armi Artian in Monster Hunter Wilds , la principale meccanicha endgame realizzata dagli autori di Capcom.

Fin dal momento del lancio ogni capitolo della serie di Monster Hunter introduce una serie di meccaniche "endgame" che diventano accessibili solamente in seguito alla conclusione della campagna principale e della modalità alto grado, in modo tale da offrire ai cacciatori qualcosa da inseguire durante la ricerca della propria build ideale. Alcune di queste meccaniche sono ormai diventate degli standard, come la ricerca dei gioielli lasciati dai mostri che possono incrementare notevolmente l'efficacia delle abilità passive, ma accanto a esse ne spuntano di nuove che mirano a realizzare una sorta di ciclo di gameplay unico, spingendo gli appassionati a cacciare ancora e ancora.

I Pezzi Artian, da quel momento in avanti, diventano ricompense stabili delle missioni ma soprattutto delle Ricerche sul Campo (le cacce che affrontate nel mondo aperto), dunque vi capiterà spesso di notarle fra le potenziali ricompense. Esistono quattro tipi di Pezzi Artian, ovvero Lama Spezzata, Tubo Danneggiato, Meccanismo Arrugginito e Disco Crepato , e serve una determinata quantità di ciascuno per realizzare varianti Artian delle armi secondo la tabella che segue:

Una volta ottenuto l'accesso alla forgiatura di armi di Grado 5 e di Grado 6, il fabbro Gemma vi offrirà la possibilità - tramite il suo solo menù di interazioni - di dedicarvi alla costruzione di Armi Artian. Le Armi Artian sono, in breve, delle armi totalmente personalizzate : per costruire un'Arma Artian servono tre Pezzi Artian, ciascuno dotato di caratteristiche uniche, e quelle caratteristiche si rifletteranno nel risultato finale. Ciò significa che sarete voi a scegliere il valore d'attacco, l'affinità, l'elemento associato e le altre statistiche fondamentali che le riguardano.

Ogni Pezzo Artian ottenuto dalle cacce o dalle investigazioni è generato casualmente con quattro caratteristiche molto specifiche: un grado di rarità, un attributo, un Bonus Artian e una capienza di slot per gioielli. In pratica si tratta di una sorta di sistema di "roll" delle armi vicino a quello dei sistemi di itemizzazione o di videogiochi come Destiny, nel quale ogni drop potrebbe diventare la base per creare un'arma più potente. Vediamo nel dettaglio queste statistiche:

Insomma, l'intero sistema delle Armi Artian permette a voi cacciatori di decidere lo scheletro fondamentale dell'arma che volete utilizzare, modificandone a piacimento l'attacco, l'affinità, il danno elementale e gli status alterati, aggiungendo al piatto anche il numero più alto possibile di slot per gioielli. In pratica è l'apparato endgame che vi consente di realizzare l'arma perfetta, ma c'è un ulteriore strato di profondità che mescola completamente le carte in tavola, ovvero il sistema di potenziamento.

Allo stesso modo, il Bonus Artian presente su ogni pezzo che scegliete finirà per influenzare pesantemente le statistiche dell'arma risultante. Potete utilizzare tre Pezzi Artian con Bonus Affinità, tre con Bonus Attacco, oppure potete mescolarli per ottenere varianti più bilanciate. Ovviamente la scelta che compiete deve adattarsi alla categoria di arma che avete intenzione di sfruttare: armi come il Martello avranno bisogno del massimo Attacco possibile, mentre l'Affinità può essere una scelta giusta, per esempio, per una Spada Lunga di Grado 8.

Se avete letto fino a questo momento avrete capito che praticamente ha senso solo forgiare Armi Artian di Grado 8, dal momento che sono nettamente più potenti delle altre varianti e sono le uniche davvero adatte alle build di fine gioco. Il processo di forgiatura è davvero molto semplice: basta andare dal fabbro Gemma, selezionare l'opzione per Forgiare Armi Artian, e accedere all'apposito procedimento in cui bisogna giusto selezionare i tre Pezzi Artian desiderati e fonderli insieme per creare il risultato che volete ottenere. Ci sono però un paio di dettagli che è necessario tenere a mente prima di procedere.

Potenziare le Armi Artian

Non tutto è oro quel che luccica: se avete pensato che questo sistema fosse troppo bello per essere vero, beh, avevate perfettamente ragione. Il sistema delle Armi Artian è infatti regolato da un sistema di potenziamento casuale che rende estremamente lungo e dispendioso il processo necessario per far esprimere a queste armi il loro massimo potenziale. In pratica, in Monster Hunter Wilds bisogna costantemente costruire e potenziare le Armi Artian nella speranza che venga fuori - casualmente - proprio la variante che serve a voi. Vediamo come funziona questa roba. Sì, la definisco roba perché è una meccanica in stile MMORPG che non mi è affatto piaciuta.

Le Armi Artian si possono potenziare solo spendendo specifici materiali

Funziona così: accedendo al menù di rafforzamento delle Armi Artian, vi sarà chiesto di utilizzare gli speciali materiali di potenziamento Artian: si tratta di Drearisite, Speclite, Argecite e Oricalcite, ovvero una serie di minerali che si possono ottenere dalla Forgeterna di Azuz a intervalli regolari oppure completando cacce molto impegnative. Questi oggetti rappresentano l'unico metodo per rafforzare le Armi Artian, quindi sono fra i più preziosi in assoluto di Monster Hunter Wilds. Giocando normalmente dovreste riuscire ad accumularne un buon numero, ma si possono ottenere anche smontando Armi Artian che non vi servono. In pratica l'idea è questa: forgiate l'Arma Artian, la potenziate e se il risultato non vi piace la smontate per ottenere materiali di potenziamento.

Le Armi Artian si potenziano secondo un sistema casuale, quindi tocca ripetere il processo per ottenere il risultato desiderato

Ogni Arma Artian ha cinque livelli di potenziamento che si possono raggiungere spendendo i materiali di potenziamento, ma la cosa più importante di tutte è che per ogni livello di potenziamento l'arma ottiene un nuovo Bonus Artian casuale. Ciò significa che potrebbe ottenere - totalmente a caso - un Bonus Attacco, un Bonus Affinità, un Bonus Elementale o un Bonus all'Acutezza. Avete capito dove stiamo andando a parare, vero? L'idea alla base delle Armi Artian è quella di forgiare e potenziarle innumerevoli volte, nel tentativo costante di ottenere i bonus casuali di cui avete bisogno. Un Martello che ottiene per 5 volte, a ogni grado di potenziamento, un Bonus Attacco è un'arma incredibile, ma quanti tentativi saranno necessari per poterlo ottenere?