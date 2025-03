Anche il prossimo Call of Duty uscirà su PS4 e Xbox One, riferiscono alcune fonti

Anche il prossimo Call of Duty uscirà su PS4 e Xbox One, secondo quanto riferito da alcune fonti a CharlieIntel. Insomma, pare che Activision non abbia intenzione di rinunciare all'approccio cross-gen e agli incassi che garantisce.

Si tratta di una scelta comprensibile dal punto di vista commerciale, vista l'enorme base installata relativa alle piattaforme di precedente generazione e dunque i potenziali acquirenti di quello che rimane uno dei franchise di maggior successo dell'anno.

Tuttavia è anche una scelta che porta con sé delle chiare e inevitabili conseguenze sul piano tecnico, come l'impossibilità di disegnare l'esperienza con in mente le tecnologie più recenti, progettando livelli e sequenze che concettualmente richiedano determinati requisiti.

"Il prossimo Call of Duty potrebbe uscire ancora su PS4 Xbox One, stando ad alcune fonti", ha scritto CharlieIntel. "Supportare le piattaforme di precedente generazione nel 2025 si pone come una decisione bizzarra, ma stando a quel che ho sentito il gioco è attualmente in sviluppo anche per queste console."