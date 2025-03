Cosa giocherete questo fine settimana oltre a Monster Hunter Wilds? L'ultimo capitolo della serie Capcom è finalmente arrivato ed è stato accolto con il prevedibile, grandissimo entusiasmo tanto dalla critica quanto dal pubblico, a giudicare dai primi numeri che il gioco ha registrato su Steam.

Sulla piattaforma Valve l'hunting game è stato in grado di battere in poche ore titoli come Elden Ring e Cyberpunk 2077, e immaginiamo che anche su console la situazione sia simile: si prospetta un probabile record per la casa di Osaka, che potrebbe aver appena lanciato uno dei suoi prodotti di maggior successo di sempre.

Il merito naturalmente va alle grandi ambizioni di questo episodio, che riprende la struttura open world di Monster Hunter World nel tentativo di portarla a un nuovo livello, introducendo diverse novità anche sotto il profilo del gameplay e catapultandoci all'interno di uno scenario tanto ampio quanto inedito.

L'ambientazione, caratterizzata da diversi elementi dinamici, si pone come un comprimario d'eccellenza rispetto a quello che rimane il focus dell'esperienza, ovverosia la caccia a mostri sempre più grandi e pericolosi, con alcune creature inedite che hanno già fatto breccia nel cuore dei tantissimi appassionati della serie.