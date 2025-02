Monster Hunter Wilds batte Elden Ring, Cyberpunk 2077 e non solo in mezza giornata da record su Steam

I dati parlano chiaro: un picco di 1.307.976 utenti contemporanei su Steam, con ancora oltre 680.000 giocatori al momento della scrittura di questa notizia. Chiaramente si tratta del miglior risultato per la serie.

Monster Hunter Wilds avrà anche tanti problemi su PC, ma è innegabile che ha attirato verso di sé un numero di utenti notevole. Oramai la prima giornata (italiana, perlomeno) sta per terminare e il gioco ha avuto parecchie ore per ottenere accessi e possiamo tirare le somme di quanto ha ottenuto.

I dati di Monster Hunter Wilds a confronto

Per capire il valore di questi numeri, sappiate che in mezza giornata Monster Hunter Wilds è stato in grado di diventare il sesto gioco più giocato di sempre su Steam. Sopra di lui troviamo PUGB: Battlegrounds (3,2 milioni), Black Myth Wukong (2,4 milioni), Palworld (2,1 milioni), CS 2 (1,8 milioni) e Lost Ark (1,32 milioni).

Monster Hunter ha invece battuto Dota 2 (1,29 milioni), Cyberpunk 2077 (1,05 milioni). Elden Ring (953.426) e Banana (917.272), che chiude la Top 10. Ovviamente, visto che sta per arrivare il primo weekend di attività per il videogioco di Capcom, è possibile che tale numero venga superato e quindi riesca - come minimo - a prendere la posizione di Lost Ark.

L'unico limite potrebbero essere i problemi tecnici, che hanno portato il gioco ha ricevere molte recensioni negative e certamente avranno allontanato alcuni utenti che attendono l'arrivo di patch. Il team di sviluppo, comunque, afferma di aver "ottimizzato il più possibile" Wilds.