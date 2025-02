Monster Hunter Wilds è "stato ottimizzato il più possibile", dice il produttore

Monster Hunter Wilds è un enorme successo su PC, tramite Steam, con numeri notevoli sia per la saga che in generale per un videogioco. Purtroppo non tutti va al meglio, a causa del fatto che vi sono tante problematiche con le prestazioni e la qualità visiva, anche con macchine da gioco tutt'altro che vecchie.

Gli utenti stanno lasciando su Steam recensioni negative e il GDR ha un voto basso, considerando la qualità che ci si aspetta dall'opera di Capcom. Il team certamente si metterà al lavoro per sistemare i problemi, ma le più recenti dichiarazioni della compagnia non fanno poi così ben sperare, in quanto gli autori affermano di "aver ottimizzato il gioco il più possibile".