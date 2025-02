AYANEO Flip 2 ufficiale: il PC Handheld che sembra un Nintendo DS torna con un successore inaspettato

La retromarcia di AYANEO

Il dietrofront di AYANEO ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando che alcuni preordini non erano stati ancora evasi. L'azienda ha chiarito che il precedente post intendeva comunicare una pausa temporanea nella produzione, non una cancellazione definitiva, e che sta gestendo direttamente i 18 ordini ancora in sospeso, offrendo opzioni di rimborso o sostituzione. Tuttavia, rimane il dubbio sul perché, con la promessa di produrre "diverse centinaia di unità" del Flip, non si dia priorità alla consegna dei preordini esistenti.

AYANEO Flip

La notizia più rilevante è l'annuncio del Flip 2, che conferma l'impegno di AYANEO nel proseguire lo sviluppo della linea Flip. L'azienda intende mantenere il design a conchiglia, distintivo della serie, e migliorare le specifiche hardware e le funzionalità, rispondendo alle richieste della comunità. Non sono state fornite tempistiche precise sul lancio del Flip 2, ma AYANEO ha assicurato una comunicazione più trasparente in futuro, per ristabilire la fiducia dei sostenitori.

