Kingdom Come: Deliverance 2 usa un vera mappa stellare di 600 anni fa per il cielo ed è utile per il gameplay

Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco con una ambientazione reale in un vero periodo storico. Ovviamente si prende alcune libertà necessarie per un videogioco, ma nondimeno mira ad essere il più fedele possibile, anche in modo che potreste non aspettarvi o essere in grado di notare.

Un esempio è il fatto che hanno usato una vera mappa stella di 600 anni fa (il gioco è ambientato nel quindicesimo secolo) per fare in modo che il cielo notturno fosse simile a quello che le persone vive all'epoca hanno potuto vedere al calar del sole. Inoltre, è qualcosa di utile anche per il gameplay.