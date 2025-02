Kingdom Come: Deliverance 2 è pieno di easter egg che meritano di essere scoperte

Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco sorprendente per come è riuscito a far convivere qualità e costi di sviluppo ragionevoli. Inoltre è pieno zeppo di easter egg, come la comunità sta scoprendo giorno dopo giorno. Synth Potato di Rockstar INTEL ne ha raccolte alcune, trovate con la collaborazione dell'utente Twitter xGarbett (un vero e proprio cacciatore di sorprese all'interno dei videogiochi), che sono particolarmente divertenti. Vediamole nell'ordine con cui sono state presentate su Twitter.

Attenzione, perché da qui in poi daremo delle anticipazioni su Kingdom Come: Deliverance 2. Se non volete averne, semplicemente non continuate nella lettura.