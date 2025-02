Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Delta Force sono a rischio rinvio, Team Jade spiega il perché

In un video pubblicato su X, il director Shadow Guo ha affermato che la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S "potrebbe essere posticipata" a causa di una serie di magagne da risolvere. In particolare menziona un problema di input e ottimizzazioni dell'interfaccia utente in modo da renderla chiara e comprensibile anche sullo schermo di un televisore. Al netto di questi angoli da smussare, ha però aggiunto che lo sviluppo "procede bene", quindi anche in caso di un rinvio probabilmente non sarà di mesi e mesi rispetto alla tabella di marcia.

Gli sviluppatori di Team Jade hanno offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Delta Force , lasciando intendere che purtroppo subiranno un rinvio e probabilmente non saranno disponibili nel primo trimestre del 2025 come annunciato in precedenza.

Le parole del director di Delta Force

"Come abbiamo già detto, l'uscita della versione per console era prevista per il primo trimestre del 2025", ha detto il director di Delta Force. "Purtroppo, ho una brutta notizia. Potremmo dover posticipare la data di uscita. Tuttavia, vorrei aggiornarvi sui nostri attuali progressi. Lo sviluppo della versione per console procede bene. Alcune delle sfide che dobbiamo affrontare ora e in futuro riguardano principalmente la garanzia di un input equo per tutti, soprattutto nel caso di uno sparatutto tattico su console. Come possiamo garantire che giocatori con diversi livelli di abilità possano avere un'esperienza di mira equa e bilanciata? Questo è un problema fondamentale che dobbiamo risolvere ora."

"Un'altra sfida che dobbiamo affrontare è l'ottimizzazione dell'interfaccia utente e delle interazioni generali nella modalità Operations. L'adattamento dell'interfaccia utente per questa modalità è piuttosto complesso, quindi abbiamo ancora bisogno di tempo. Non vogliamo pubblicare una versione incompleta. Il nostro team è profondamente impegnato nell'ottimizzazione della versione per console."

Anche le versioni mobile di Delta Force hanno subito un rinvio rispetto al periodo di uscita precedentemente fissato, mentre dopo un piccolo ritardo sulla tabella di marcia la campagna Black Hawk Down è finalmente disponibile.