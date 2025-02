Samsung Galaxy S25 Edge avrà il retro in ceramica, secondo un rumor

In occasione dello scorso evento Galaxy Unpacked di Samsung, la compagnia coreana ha avuto modo di presentare ufficialmente Galaxy S25 Edge , il nuovo e inedito modello dallo spessore significativamente ridotto che farà concorrenza a iPhone 17 Air nel corso di quest'anno. Nello specifico, un nuovo rumor potrebbe aver suggerito l'adozione della ceramica per la parte posteriore del nuovo modello: scopriamone insieme i dettagli.

Secondo alcune fonti, il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge presenterà la parte posteriore realizzata in ceramica e alluminio . La presenza della ceramica conferirà dunque una maggior resistenza a confronto del vetro tradizionalmente utilizzato, a fronte di un peso maggiore. Tra le specifiche attese per l'inedito modello ricordiamo uno spessore di soli 5,84 millimetri, con una batteria da 3900 mAh di capacità, con ricarica via cavo da 25 W di potenza.

Samsung Galaxy S25 Edge: quando uscirà?

Ad oggi Samsung non ha ancora comunicato ufficialmente la data d'uscita di Galaxy S25 Edge, che potrebbe avvenire verosimilmente a cavallo tra aprile e maggio, a circa due tre mesi di distanza dal resto della serie, con una probabile presentazione in occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, che si terrà a marzo.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.