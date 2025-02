Samsung Galaxy S25 Edge, un leak suggerisce che non manca molto all'uscita

Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con l'evento Galaxy Unpacked di Samsung, che ha visto come protagonista assoluto la nuova serie Galaxy S25, che comprende rispettivamente il modello standard, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra. A questi si è poi unito Samsung Galaxy S25 Edge , il nuovo e inedito modello compatto della serie che farà concorrenza al futuro iPhone 17 Air e che vedrà la luce a breve. In particolare, secondo un leak delle ultime ore, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe uscire prima del previsto, anticipando di diversi mesi il diretto concorrente della compagnia di Cupertino: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tra le specifiche attese per Samsung Galaxy S25 Edge ricordiamo un modulo fotocamere con sensore principale da 200 megapixel , accompagnato da un sensore da 50 megapixel. Il nuovo modello sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso visto all'interno dei restanti modelli, alimentato da una batteria più piccola da 3900 mAh di capacità , a fronte di uno spessore drasticamente ridotto, con supporto alla ricarica via cavo da 25 W di potenza.

Samsung Galaxy S25 Edge: quanto costerà?

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito al prezzo di lancio di Samsung Galaxy S25 Edge. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo modello compatto di Samsung potrebbe aggirarsi indicativamente a cavallo tra Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra, in una finestra compresa tra i 1189 e i 1499 euro.

Samsung Galaxy S25 Edge

Specifichiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice sudcoreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!