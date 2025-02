Delta Force: Black Hawk Down è gratuito per tutti: la campagna è in arrivo tra poche ore

Delta Force - lo sparatutto free to play di Team Jade, reboot della serie di FPS tattici di NovaLogic - sta per ricevere una modalità campagna cooperativa gratuita note come Black Hawk Down.

La data di uscita di Black Hawk Down è il 21 febbraio 2025, su PC, precisamente alle 04:00 del mattino italiano: mancano quindi poche ore. Secondo quanto indicato dagli sviluppatori, la modalità sarà divisa in sette capitoli.

Il team spiega: "La campagna cooperativa Black Hawk Down ripropone fedelmente l'iconico film del 2001 e rende omaggio al gioco Delta Force: Black Hawk Down del 2003. Riporta alla luce storie leggendarie forgiate tra le fiamme della guerra, dando ai giocatori la possibilità di rivivere quei momenti indimenticabili del grande schermo. Dalle strade di Mogadiscio al relitto del Black Hawk, ogni dettaglio è ricreato meticolosamente, trasportando i giocatori in un campo di battaglia dove il coraggio e il sacrificio regnano sovrani."