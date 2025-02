Apple conferma l’arrivo di iOS 18.4: Apple Intelligence si espande, ma Siri potrebbe subire ritardi

L'aggiornamento previsto per aprile introdurrà nuove lingue per l'AI di Apple e miglioramenti su iPhone, iPad e Mac, tuttavia alcune funzionalità avanzate potrebbero essere rinviate.

Dopo il lancio dell'iPhone 16e, Apple ha aggiornato le pagine ufficiali di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, fornendo una tempistica più precisa per il prossimo aggiornamento software. Mentre in precedenza si parlava di un generico rilascio previsto per aprile, ora è stato confermato che le nuove versioni di sistema operativo arriveranno all'inizio del mese. L'aggiornamento includerà importanti miglioramenti all'intelligenza artificiale Apple Intelligence, oltre a una maggiore compatibilità linguistica per Siri e altri strumenti basati sull'AI. Le versioni attese saranno iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, che porteranno nuove funzioni di apprendimento automatico e un'interazione più naturale con i dispositivi Apple.

Apple Intelligence si espande con nuove lingue Uno degli aspetti più attesi dell'aggiornamento riguarda l'espansione delle lingue supportate da Apple Intelligence, il sistema di AI avanzato integrato nei dispositivi della Mela. Con iOS 18.4 e gli altri aggiornamenti, Apple Intelligence sarà disponibile in Cinese (semplificato), Inglese (India, Singapore), Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese (Brasile) e Spagnolo. Le funzioni di Apple Intelligence Apple ha inoltre confermato che altre lingue, come il vietnamita, verranno aggiunte in aggiornamenti successivi nel corso del 2025. Questo ampliamento renderà l'AI di Apple ancora più accessibile per utenti di diverse nazionalità, aumentando la diffusione delle nuove funzionalità basate sul machine learning.