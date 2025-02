Ecco come potrebbe chiamarsi The Elder Scrolls VI e quando potrebbe essere presentato

Quando sarà presentato The Elder Scrolls VI ? Difficile dirlo, ma delle nuove voci di corridoio hanno svelato il periodo in cui potenzialemente avremo delle nuove informazioni ufficiali sul gioco . A riportarle è stato lo youtuber Extas1s, noto per aver spifferato in passato diverse notizie riservate, poi confermate. Nel caso, ha detto di aver ottenuto i segreti del nuovo gioco di Bethesda da un suo collega, che considera molto attendibile perché a conoscenza dei fatti interni allo sviluppatore.

Nuove informazioni

Ma veniamo alle nuove informazioni su The Elder Scrolls VI, che naturalmente vanno prese con tutte le cautele del caso, visto che di ufficiale non c'è davvero niente.

Intanto, pare che si chiamerà The Elder Scrolls VI: Hammerfell, come in realtà già precedentemente vociferato. Il motivo è semplice: l'avventura dovrebbe infatti svolgersi nei territori di Hammerfell e High Rock. Secondo l'insider, la presentazione del gioco avverrà invece a luglio 2025, non si sa se durante un evento dedicato. Se così fosse, non lo vedremo durante lo showcase di Xbox di giugno.

Sempre stando poi a quanto riportato da Extas1s, il gioco sarà più immersivo, con caricamenti molto più veloci di quelli degli altri giochi di Bethesda. Ci saranno delle battaglie navali, si potranno costruire delle navi (caratteristica ispirata a Starfield) e si potrà andare sott'acqua per esplorare mari e laghi. Ci saranno anche delle isole raggiungibili ed esplorabili. Inoltre torneranno i draghi, anche se non viene spiegato in quali modalità.

Per quanto riguarda l'ambientazione, ci saranno 12 - 13 grosse città esplorabili. Il sistema di progressione sarà più flessibile e sarà naturale, ossia basato sulle azioni del giocatore. Il combattimento sarà migliorato rispetto ai vecchi capitoli della serie. Infine, ci saranno fortrezze e villaggi, legati a un sistema di costruzione che immaginiamo potrebbe essere simile a quanto visto in Fallout 4 e Starfield.