Once Human ha lanciato un beta test in crossplay su PC e mobile

Once Human è protagonista di un beta test in crossplay su PC e mobile che si svolgerà fino al 30 marzo e avrà lo scopo di verificare le funzionalità condivise fra le due versioni del gioco prima del lancio su iOS e Android, fissato per aprile.

Meglio su mobile?

Se avete letto la nostra recensione di Once Human per PC, saprete che il titolo di NetEase Games non brilla in maniera particolare ed è indubbiamente derivativo dal punto di vista stilistico, ma può contare al contempo su alcuni pregi indiscutibili, che su mobile potrebbero spiccare.

Ambientato in uno scenario post-apocalittico, il gioco racconta le vicende di un manipolo di sopravvissuti determinati a ricostruire la società, devastata da un evento sovrannaturale. Si tratta tuttavia di una missione che implica l'abbattimento di orde di feroci mostri.

Ci troveremo dunque a esplorare un ampio open world pieno di cose da fare, affrontando nemici nell'ambito di un sistema di combattimento ben realizzato e raccogliendo risorse da sfruttare poi per la creazione di armi e oggetti.

Considerando il grande successo riscosso di recente da Marvel Rivals su PC e console, la versione mobile di Once Human potrebbe rappresentare una grande occasione per NetEase Games rispetto a questo importante mercato.