Star Wars ha sempre il fiato dei fan sul collo, non è facile per il capo di Lucasfilm

Star Wars è una saga massiccia, con tanti progetti disponibili e tanti altri in produzione, tra serie animate, serie TV e lungometraggi live-action. Tanti prodotti però non vengono poi realizzati e, secondo il capo di Lucasfilm - Kathleen Kennedy -, è perfettamente normale.

Le parole di Kennedy su Star Wars

Parlando con Deadline, Kennedy ha parlato di come sia una sfida affrontare un così grande livello di analisi dei progressi dei lavori da parte dei fan di Star Wars. "Quello che è preoccupante e frustrante è che il nostro sviluppo è sempre sotto la lente dei fan, e non conosco nessun'altra casa di produzione in cui il loro sviluppo viene analizzato in questo modo", ha risposto Kennedy.

Kathleen Kennedy

"È molto difficile che qualcosa accada all'interno di Star Wars senza che qualche aspetto diventi pubblico prima ancora che tu voglia che lo diventi. Quindi credo che gestire la comunicazione con gli spettatori sia una bella sfida perché, ovviamente, non tutte le cose che mettiamo in sviluppo verranno realizzate".

"Non è una cosa insolita. Vogliamo realizzare ciò che riteniamo migliore. Vogliamo lavorare a progetti che, con il passare del tempo, si ritiene siano pertinenti a ciò che il pubblico sta apprezzando. Per questo motivo si discute costantemente di questo aspetto. Sì, questa è una questione spinosa, perché la maggior parte delle critiche a Star Wars e la negatività hanno riguardato lo sviluppo. Naturalmente, svilupperemo molte cose diverse con la consapevolezza che non tutto viene realizzato".

Tra i vari progetti in produzione vi è una trilogia di Simon Kinberg (produttore di X-Men): non sarà una seguito della saga degli Skywalker, però. Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) sta lavorando alla sceneggiatura di un ulteriore lungometraggio. Il prossimo anno arriverà anche The Mandalorian & Grogu. Inoltre, Mangold lavora su un progetto, ma ci sono stati ritardi in quanto si è occupato di A Complete Unknown, il film su Bob Dylan. Inoltre, Taika Waititi (Thor: Love and Thunder, Jojo Rabbit) dovrebbe realizzare una sceneggiatura, ma pare che ancora non ce ne sia traccia.

Secondo Kennedy, il problema è legato anche che Lucasfilm deve attendere che i migliori talenti riescano a trovare spazio per i nuovi progetti di Star Wars, che possono richiede due o tre anni di lavoro: non è facile ritagliarsi quel tempo.