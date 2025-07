Once Human ha un periodo d'uscita su PS5 e Xbox Series X e S, disponibile la versione 2.0 su PC e mobile

Once Human ha debuttato su Steam il 9 luglio 2024, seguito dalle versioni per iOS e Android il 23 aprile 2025. L'aggiornamento alla versione 2.0, chiamato "Dreamveil", pesa 10,65 GB su PC, 3,66 GB su Android e 4,49 GB su iOS.

I contenuti dell'aggiornamento 2.0

L'aggiornamento 2.0 include: il lancio ufficiale dello scenario PvE Endless Dream, il test pubblico per il nuovo sistema delle classi, il nuovo evento Dreamland Fantasia, il Carnival Subsidy, la cassa di bottino Lightforge: Abyssal Finale, il pacchetto regalo Reward Covenant, e diverse ottimizzazioni e correzioni di bug.

L'aggiornamento 2.0 introduce tantissimi nuovi contenuti

Le novità sono così tante da rivoluzionare vari aspetti del gioco, aggiungendo ore e ore di contenuti per tutti i giocatori.

Come detto, quella principale è "Endless Dream", un nuovo scenario PvE stagionale con elementi roguelite in cui i giocatori partono da zero per affrontare sfide e ottenere ricompense esclusive. È stato inoltre avviato il test pubblico del nuovo sistema di classi, che permette ai giocatori di specializzare il proprio stile di combattimento con talenti unici. L'update include anche un nuovo evento, "Dreamland Fantasia", e diverse ottimizzazioni.

Per quanto riguarda le versioni console, gli sviluppatori puntano a raggiungere la parità di contenuti con la versione PC al momento del lancio. Sebbene non ancora confermato, stanno sperimentando la possibilità di implementare cross-play e cross-progression tra le piattaforme, definendola una priorità assoluta per il team. Anche le versioni per console saranno free-to-play, seguendo il modello della versione PC.