Once Human arriverà su PS5 e Xbox Series X|S, ecco l'annuncio ufficiale in video con periodo di uscita

Dopo il suo approdo su PC e piattaforme mobile, Once Human, arriverà anche su console, come era già stato comunicato in precedenza: ora c'è la conferma del prossimo arrivo su PS5 e Xbox Series X|S anche attraverso un video ufficiale da parte di NetEase.

Il gioco è uno sparatutto survival post-apocalittico che gli sviluppatori definiscono in stile new weird, caratterizzato da un'ambientazione veramente particolare, in cui i resti della civiltà umana ora rappresentano strane e inquietanti minacce per i sopravvissuti.

Si tratta di un survival con caratteristiche da shooter in terza persona, ambientato in un mondo dove l'umanità è stata decimata dai Great Ones, delle inquietanti creature arrivate da un'altra dimensione, in seguito all'apertura di una misteriosa porta d'argento.