Kingdom Come: Deliverance 2 per PS5 è in forte sconto su Amazon per il Prime Day

Proseguono le offerte del Prime Day di Amazon, così come le nostre segnalazioni sugli sconti più interessanti del momento. Ad esempio, uno dei migliori giochi del 2025 è in promozione a un prezzo davvero invitante. Stiamo parlando di Kingdom Come: Deliverance 2, che ora potete acquistare in versione PS5 con uno sconto del 35%. Se siete interessati, potrete ragginungere la pagina del prodotto a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato è di 70,99 euro, mentre al momento il gioco viene proposto a 45,99 euro, con un risparmio di 25 euro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.it, dunque con la massima sicurezza e rapidità per la consegna.