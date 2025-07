Apple cambia rotta: ridotta la trasparenza per migliorare la leggibilità in iOS 26

Con iOS 26, Apple ha introdotto un nuovo stile grafico chiamato Liquid Glass, svelato per la prima volta alla WWDC 2025. Questo design si caratterizza per un uso esteso di effetti di trasparenza, pensati per creare un'interfaccia elegante, moderna e visivamente accattivante. Tuttavia, le prime versioni beta del sistema operativo hanno sollevato alcune critiche da parte degli utenti e degli sviluppatori.

In molti hanno criticato la poca visibilità dei vari comandi, dei testi e degli elementi a schermo oltre alla poca leggibilità generale. Per questo motivo, dunque, Apple sta apportando delle modifiche al suo stesso sistema, tentando, così, di accontentare gli utenti.