iOS 26 cambia la sveglia: più bella, ma potrebbe non svegliarvi

Apple ha rivisto l'interfaccia della schermata sveglia con iOS 26, dando una rinfrescata estetica all'app Orologio. Il nuovo stile, coerente con la grafica trasparente e luminosa che caratterizza l'intero sistema operativo, propone due pulsanti - Interrompi e Posticipa - di pari dimensioni e allineati in basso allo schermo. Una scelta che, a prima vista, può sembrare una semplificazione utile. Ma proprio questa simmetria rischia di giocare brutti scherzi a chi si sveglia con il telefono in mano e ancora mezzo addormentato.

Quando la grafica vince sull’ergonomia

Nel passato, le versioni di iOS proponevano una sveglia in cui il pulsante Posticipa era ben visibile e centrato, mentre quello per fermare l'allarme era piccolo e più distante, così da evitare errori. La logica era chiara: rendere più semplice rimandare la sveglia, ma più difficile disattivarla del tutto senza pensarci. Questo accorgimento nasceva da test interni, con analisi dettagliate su dove gli utenti toccavano lo schermo appena svegli. I risultati indicavano chiaramente che, quando Stop e Snooze avevano dimensioni simili, la probabilità di spegnere l'allarme per errore aumentava in modo significativo.

La nuova sveglia

Ora, con iOS 26, Apple sembra aver ignorato quegli studi, puntando tutto su un'interfaccia più armoniosa e coerente con il resto del sistema. È una scelta che fa discutere: quanto è utile un design bello ma potenzialmente meno funzionale?