Borderlands 4 avrà una modalità fotografica, ma non al lancio

Uno degli argomenti più caldi riguarda la presenza (o meno) di una modalità fotografica. La discussione è diventata così accesa che sono intervenuti direttamente l'account ufficiale di Gearbox e il creative director Graeme Timmins, con una buona e una cattiva notizia: Borderlands 4 avrà una modalità fotografica , ma non da subito. Verrà aggiunta con un aggiornamento post-lancio .

Borderlands 4 arriverà nei negozi a metà settembre, ma nel frattempo i fan della serie stanno già discutendo online e sui social di vari aspetti: dai dettagli già confermati da Gearbox Software, alle speranze e previsioni per il prossimo capitolo.

Il team ha preferito dare la priorità a elementi più essenziali

I giocatori dovranno quindi pazientare prima di poter immortalare le loro imprese (o le situazioni più bizzarre) sul pianeta di Kairos. Timmins ha spiegato che la funzione era prevista fin dall'inizio, ma il team ha preferito dare "priorità alla rifinitura di altri elementi, più essenziali per l'esperienza di gioco".

Nel frattempo, ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 12 settembre. La versione per Nintendo Switch 2 è attesa entro la fine del 2025. Restando in tema, negli ultimi giorni sono emerse altre novità: tra queste, un nuovo gameplay trailer e la conferma che sarà possibile completare le missioni della storia in qualsiasi ordine.