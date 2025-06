Borderlands 4 riceverà tantissimi DLC sia gratuiti che a pagamento

Non si tratta in realtà di una grande sorpresa, visto che anche i precedenti titoli sono stati supportati con svariato contenuti aggiuntivi.

Le parole del CEO di Gearbox

"Sono così contento che Borderlands 4 sia a 69,99 dollari e non a 80", ha scritto Pitchford. "Sono entusiasta del fatto che non faremo alcun accesso anticipato a pagamento e che abbiamo anticipato la data al 12 settembre. Sono entusiasta del fatto che stiamo pianificando una TONNELLATA di fantastici contenuti scaricabili".

In un post successivo, Pitchford ha anche scritto di aver definito i piani di Gearbox per i contenuti scaricabili post-lancio che arriveranno in Borderlands 4. Ha comunque fatto notare che il gioco è ancora in fase di sviluppo (quindi le cose possono cambiare), tuttavia ha sentito di poter affermare che lo studio ha "un sacco di piani incredibili" per quanto riguarda i contenuti extra che arriveranno nel gioco sia gratuitamente che a pagamento.

"Stiamo definendo i nostri piani per i contenuti scaricabili man mano che il gioco viene completato e possiamo spostare l'attenzione verso altro", ha scritto. "Abbiamo già in mente molti piani incredibili per una serie di contenuti gratuiti e a pagamento dopo il lancio".

A questo riguardo, è stato detto che i nuovi contenuti includeranno nuove aree, missioni, boss e veicoli: se acquistate la Edizione Super Deluxe di Borderlands 4 da 129.99€ avrete tutta una serie di contenuti extra compresi nel prezzo.

Infine, vi lasciamo al video di Borderlands 4 che parla della genesi dei Vault Hunter.