Il nuovo God of War sarebbe stato rimandato e arriverebbe anche su Nintendo Switch 2

Non è una nuovo capitolo della serie principale, però, quanto più un titolo "minore" di genere metroidvania che dovrebbe riportarci in Grecia : i rumor non ci dicono molto altro a riguardo e soprattutto non ci permettono di capire quando esattamente sarà svelato, ma le ultime voci di fanno credere che ci vorrà ancora un po'.

Sony ha in sviluppo svariati videogiochi, alcuni confermati ufficialmente e altri no: in quest'ultima categoria pare rientrare anche un nuovo gioco di God of War , che da tempo si vocifera sia in sviluppo.

Gli ultimi dettagli sul nuovo God of War

Secondo quanto indicato dal noto giornalista Jeff Grubb, questo nuovo God of War sarebbe stato rimandato al 2026, esattamente come successo con Marathon a suo dire. Bisogna però precisare che tecnicamente per il momento non sappiamo se lo sparatutto di Bungie uscirà nel 2026, visto che il team non ha confermato una data di uscita: è credibile che sia così, ma per ora anche questo dettaglio va considerato un rumor.

Tornando a parlare del nuovo God of War, secondo Grubb potrebbe essere uno dei giochi di Sony che arriveranno anche su Nintendo Switch 2, sempre insieme a Marathon.

Il God of War Metroidvania non è ancora stato confermato da Sony, ma i rumor sono sempre più insistenti e spiegano anche che non ci metterà nei panni di Kratos ma di Deimos, figlio di Ares e Afrodite, in un periodo precedente alla salita al potere dello spartano, quindi precedentemente rispetto al primo God of War.

In attesa di novità ufficiali, vi segnaliamo una curiosità: quando giocavate a God of War: Chains of Olympus in realtà sullo sfondo veniva riprodotto un altro gioco.