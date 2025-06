Donkey Kong Bananza si mostra in tante nuove immagini anche con Pauline, Diddy e Dixie

In verità, la storia è proprio incentrata sul rapporto di amicizia e di supporto tra Donkey Kong e Pauline, a quanto pare, che influenza anche il gameplay vista la presenza del multiplayer cooperativo e la possibilità di sfruttare le abilità canore della bambina.

Come abbiamo visto, con un colpo di scena il lungo video gameplay del Nintendo Direct di oggi ha svelato che Pauline è la co-protagonista del gioco, prendendo il posto che prima era coperto dalla strana roccia animata che si intravedeva nei primi trailer e illustrazioni.

Con la presentazione di oggi arrivano anche una valanga di nuove immagini di Donkey Kong Bananza , che svelano ulteriori frammenti del gioco e mettono in scena anche Pauline, Diddy e Dixie , a dimostrare la presenza di altri personaggi all'interno della storia.

Tanti personaggi e tante situazioni di gioco

Pauline non è però l'unico ospite di rilievo nel cast di Donkey Kong Bananza, che evidentemente ospita anche Diddy Kong e Dixie Kong, riprendendo dunque altri elementi tradizionali della serie e forse anche creando un po' di caos nella timeline ufficiale del mondo di Donkey Kong, nel caso ce ne sia effettivamente una valida.

In ogni caso, potete vedere un mucchio di nuove immagini nella galleria riportata qui sopra, che testimoniano l'incredibile varietà di situazioni in cui ci possiamo trovare all'interno di Donkey Kong Bananza, in una vera e propria festa di colori e stranezze.

Come dimostrato dal video, musica e stravaganze varie sono all'ordine del giorno all'interno di questo titolo a quanto pare, che si candida ad essere uno dei giochi principali per Nintendo Switch 2, dove arriverà in esclusiva il 17 luglio 2025.

Guardando bene le immagini si possono scorgere ulteriori dettagli interessanti su Donkey Kong Bananza, come la presenza di una sorta di albero delle abilità per il protagonista, con varie skill sbloccabili, momenti di "dialogo" con vari personaggi (tra i quali anche Cranky Kong), alcune mappe, le trasformazioni di Donkey Kong in zebra e struzzo, la condivisione attraverso GameShare e tanto altro.