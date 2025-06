Climate Station è stato svelato e pubblicato gratuitamente su PS5 e PS VR2 da Sony

Sony Interactive Entertainment ha svelato una nuova applicazione educativa per PS5 e PS VR2 disponibile gratuitamente per tutti i giocatori: si tratta di Climate Station, pensata per "consentire agli utenti di visualizzare, comprendere e interagire con dati climatici complessi, promuovendo la consapevolezza sul cambiamento climatico."

Questo strumento è stato realizzato in collaborazione con le Nazioni Unite attraverso l'Alleanza Playing for the Planet.