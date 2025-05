La rabbia di Kratos nei primi God of War è vera, dice il doppiatore originale: "ero veramente arrabbiato"

Sono passati 20 anni dall'arrivo dell' originale God of War e, per celebrare, Sony ha condiviso un video nel quale mostra un Panel da 40 minuti nel quale vediamo il cast dei videogiochi riunito.

Le parole del doppiatore originale di Kratos in God of War

Come certamente saprete, Kratos è prima di tutto noto per la sua rabbia. È una caratteristica fondante della versione originale e, sebbene la sua versione più anziana della nuova saga sia più pacata, rimane un elemento centrale.

Ovviamente però gli attori e doppiatori devono trovare un modo per esprimere tale rabbia. Come hanno fatto? Carson ha spiegato che in realtà non ha dovuto fingere. La rabbia di Kratos che abbiamo udito nei videogiochi pre-era PS4 è vera.

Carson ha detto: "al tempo ero veramente arrabbiato; c'erano un sacco di cose che stavano succedendo che mi hanno messo in uno spazio mentale veramente terribile." Per fortuna, però, il ruolo nel gioco di Santa Monica Studios lo ha aiutato.

"Kratos mi ha permesso di buttarla fuori. Mi ha permesso di esprimere tutta la mia rabbia, davvero, e penso che sia il motivo per cui alle persone si siano immedesimate, perché era reale." Carson poi continua affermando che "è stato come andare in terapia, davvero. [...] Penso che quella voce sia frutto della mia rabbia interiore".

Ricordiamo che l'attore e doppiatore di Kratos in God of War (2018) e nel seguito Ragnarok è invece Christopher Judge. Non sappiamo cosa ci riserba il futuro, ma il viaggio di God of War e di Kratos è completo per il compositore.