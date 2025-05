Il cosplay di Alpha da The Eminence in Shadow di Genko pare uscito dall'anime

Tra i tanti anime e manga di genere Isekai degli ultimi anni, The Eminence in Shadow è uno di quelli più apprezzati, grazie alla sua interpretazione originale e ironica del genre Isekai, che rompe gli schemi tradizionali grazie al suo protagonista fuori dalle righe e il suo mix tra azione e comicità. L'opera di Daisuke Aizawa riscuote successo anche tra i cosplayer. Ad esempio, stamani vi proponiamo il cosplay di Alpha realizzato da Genko.

Alpha è uno dei personaggi secondari in maggior rilievo della storia. Dopo essere stata salvata da un destino orribile dal protagonista Cid, diventa il suo braccio destro e seconda in comando di Shadow Garden, un gruppo segreto votato alla distruzione del Culto di Diablos. Spesso si trova a dover interpretare le vaghe (per non dire insensate) direttive di Shadow in strategie complesse e funzionanti.