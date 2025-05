Cosa giocherete questo weekend? DOOM: The Dark Ages o siete ancora su Clair Obscur: Expedition 33 e Oblivion?

A tal proposito, questa è stata la settimana di debutto di DOOM: The Dark Ages . Il frenetico sparatutto in prima persona di id Software ci cala nuovamente nei panni del DOOM Slayer in un'avventura con fiumi di sangue demoniaco e piogge di proiettili ambientata prima degli eventi di DOOM (2016) e DOOM: Eternal. Oltre all'inedito contesto offerto dalla commistione di dark fantasy e sci-fi, gli sviluppatori hanno parzialmente rivoluzionato la struttura della serie, con una narrazione più centrale e diretta, livelli molto più ampi e aperti e sparatorie più stazionarie e legate all'utilizzo di uno scudo con sega circolare per eseguire poderosi contrattacchi. Ecco la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages .

Cosa giocherete questo fine settimana? Il weekend è il momento perfetto per dedicare un po' più di tempo alla nostra passione preferita. E noi come al solito siamo molto curiosi di sapere con quali giochi spenderete i prossimi due giorni. State sfoltendo il backlog o siete alle prese con una delle ultime uscite?

Le altre uscite della settimana

Altra novità di questa settimana è The Precinct, un action sandbox con visuale isometrica che, per stessa ammissione degli sviluppatori, in parte si ispira alle dinamiche dei primi capitoli della serie Grand Theft Auto di Rockstar Games, ma mettendoci dalla parte dei buoni in questo caso. Nel gioco vestiremo i panni di Nick Cordell Jr., un poliziotto alle prime armi che vuole fare luce sul mistero dell'omicio del padre. Pattuglieremo le strade di Averno City, una fittizia metropoli degli anni '80 della West Coast, per sventare crimini di ogni genere, via via sempre più pericolosi. Ecco la nostra recensione di The Precinct.

Uno scatto da The Precinct

Per gli amanti dei picchiaduro più nostalgici, questa settimana è arrivata la Capcom Fighting Collection 2, una raccolta che include otto giochi classici del genere, con funzionalità aggiuntive, come il rollback netcode, modalità allenamento e altro ancora. Tra i titoli inclusi troviamo anche Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 e Street Fighter Alpha 3 UPPER. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

E dunque, voi con quali giochi passerete il fine settimana? Si tratta di una delle novità sopracitate o state ancora giocando alle novità uscite negli ultimi mesi, come The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33.