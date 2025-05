Il cosplay di Gemma di peachmilky replica perfettamente il fabbro di Monster Hunter Wilds

Nella serie Monster Hunter i giocatori sono chiamati a dare la caccia a mostri via via sempre più forti, ottenendo in cambio dei materiali rari per potenziare l'equipaggiamento. In questo senso il fabbro ha un ruolo centrale ed è il personaggio con cui probabilmente si interagisce tra una battuta di caccia e l'altra. In Monster Hunter Wilds questo ruolo è ricoperto da Gemma, oggi protagonista del cosplay firmato da peachmilky.

Gemma infatti è il fabbro assegnata all'Unità Avis, il team di cui fa parte il protagonista.. È grazie a lei che potremo forgiare decine e decine di armi, armature e talismani usando i materiali e pezzi di mostri ottenuti durante le cacce per migliorare il nostro equipaggiamento in vista delle prossime sfide.