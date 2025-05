Il cosplay di Padmé Amidala da Star Wars firmato Alyson Tabbitha si muove a tempo

Naturalmente Padmé è nota anche per il suo legame con Anakin Skywalker, visto che dalla loro relazione nascono Luke e Leia , ponendo le basi narrative per tutto ciò che accade nei tre capitoli originali della saga cinematografica.

Un'interpretazione sopra le righe

Alyson ha voluto interpretare Padmé in una maniera molto particolare, nell'ambito di un buffo video musicale che tuttavia non deve distogliere l'attenzione dalla straordinaria qualità di questo lavoro, come al solito assolutamente fedele sul piano dei costumi, degli accessori e del trucco.

In generale, i personaggi di Star Wars continuano a ispirare i cosplayer di tutto il mondo, con risultati davvero interessanti: lo dimostrano ad esempio la Ahsoka di Alyson Tabbitha, la Darth Talon da Kalinka Fox, la Guardia Imperiale di Meg Turney e The Mandalorian da Kalinka Fox.