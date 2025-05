Thunderbolts* parte bene al botteghino, vediamo gli incassi finora

Gli incassi di Thunderbolts* lasciano ben sperare in merito al successo del nuovo film Marvel, che ha debuttato nei mercati internazionali totalizzando 47,2 milioni di dollari nei primi tre giorni, con una previsione di 165 milioni per l'attuale fine settimana.

Si tratta di risultati in linea con le aspettative dei produttori, a maggior ragione considerando che, pur essendo un film corale, Thunderbolts* non è un nuovo Avengers bensì qualcosa di decisamente diverso: i protagonisti dell'avventura sono antieroi, quando non criminali conclamati.

A premiare il progetto è stata finora soprattutto l'America Latina, ma gli incassi sono risultati interessanti anche nel Regno Unito e in diversi paesi asiatici, con l'eccezione però della Corea del Sud e della Cina, dove l'uscita infrasettimanale potrebbe aver influenzato i numeri della pellicola.

Nello specifico, sul territorio cinese Thunderbolts* ha realizzato 7,1 milioni di dollari fino a venerdì e dovrebbe aver raggiunto i 9 milioni nella giornata di sabato: non si tratta di un'accoglienza incredibile, ma neppure malvagia per un mercato che si conferma imprevedibile.