The Mandalorian, il cosplay di Kalinka Fox è perfetto per lo Star Wars Day

The Mandalorian è il cosplay perfetto per lo Star Wars Day, e Kalinka Fox evidentemente lo sa bene: la modella russa ha realizzato un'eccellente interpretazione del Mandaloriano!

Certo, la corazza ha subito una piccola modifica sul torace, ma nulla di eccessivo rispetto agli standard a cui Kalinka ci ha abituati nel corso del tempo. A proposito, l'avete vista la sua recente interpretazione di Caitlyn da Arcane?

"Amo tantissimo l'universo di Star Wars", ha scritto la modella nel suo post su Instagram. "Sto lavorando a un nuovo progetto davvero segreto legato a questo franchise!"

Restando in tema Star Wars, oggi il leaker Okami ha fatto il punto sui tie-in attualmente in sviluppo, come Jedi Fallen Order 2, ma non sono arrivati annunci.