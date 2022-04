Arcane, il cosplay di Caitlyn da Kalinka Fox ci guarda intensamente negli occhi

Arcane rimane una grande fonte di ispirazione in ambito cosplay, come dimostra quest'ultimo lavoro realizzato da Kalinka Fox, che ha pensato bene di vestire i panni di Caitlyn e di guardarci intensamente negli occhi.

La modella russa, che ci ha deliziato nelle ultime settimane con i suoi cosplay di Mary Jane da Spider-Man e Jill Valentine da Resident Evil 3, ha messo a segno un altro gran bel lavoro, grazie a uno splendido costume e a un makeup di qualità eccellente.

Scaltra e intelligente, considerata la migliore agente di Piltover, Caitlyn è una tiratrice infallibile, e una volta impugnato il suo fedele fucile hextech si trasforma in una cecchina letale anche dalla lunga distanza.

Anche in questo caso il design del personaggio si pone come una via di mezzo fra quello di League of Legends e la versione che abbiamo potuto ammirare nella serie Arcane (qui la recensione), attualmente disponibile su Netflix.