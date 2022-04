FIFAe Nations Series 2022 Play-Ins Europe: gli azzurri di Hollywood285 sono pronti a scendere in campo

La eNazionale sta per tornare sulle nostre pagine e sul canale Twitch della FIGC. A partire dalle 17 del 7 e dell'8 aprile i ragazzi allenati e coordinati dal coach Nello "Hollywood285" Nigro affronteranno una serie di partite fondamentali per l'accesso ai play-off del FIFAe Nations Series 2022, la più importante competizione per le nazionali di FIFA 22.

Per comprendere l'importanza dell'appuntamento abbiamo deciso d'intervistare proprio "Hollywood285". Ecco cosa ci ha rivelato:

Hai avuto modo di allenare i ragazzi?

A differenza delle due tappe precedenti, finalmente abbiamo avuto modo di allenarci per un'intera settimana prima della competizione.

Che cosa avete provato?

Abbiamo provato tutte le "coppie" possibili tra i convocabili, sia facendoli giocare tra di loro sia facendo delle amichevoli contro altre nazioni. Abbiamo inoltre testato vari moduli e tattiche per cercare di contrastare ogni tipologia di avversario.

Cosa ti aspetti da loro? E dai tuoi avversari?

Dai ragazzi mi aspetto massima concentrazione e la giusta "cattiveria agonistica", soprattutto nelle partite apparentemente facili che in passato ci sono costate punti preziosi. A quei livelli le partite semplici non esistono.

Un messaggio per i tifosi?

Vi aspettiamo tutti in live il 7-8 aprile per supportare i nostri ragazzi col vostro calorosissimo tifo! Forza Azzurri!

Non perdete dunque la diretta dei FIFAe Play-In sul canale Twitch della eNazionale (disponibile in testa a questa notizia), il 7 e l'8 aprile a partire dalle 17:00!