Shenmue 4 prodotto da 110industries? Il publisher lo suggerisce su Instagram

Shenmue 4 potrebbe essere annunciato a breve, e a produrre il nuovo capitolo in collaborazione con il team di Yu Suzuki sembra sarà 110industries: il publisher stesso ha suggerito la cosa rispondendo a un utente su Instagram.

Nella scorsa edizione del Tokyo Game Show Yu Suzuki è stato ospite della presentazione di 110industries, sebbene finora non fosse chiaro il motivo di tale partecipazione. Ebbene, pare che Suzuki potrà continuare la storia di Ryo in Shenmue 4, come si augurava.

Alcuni giorni fa una persona ha chiesto a 110industries di non lasciarsi sfuggire l'iconico sviluppatore e di aiutarlo a realizzare Shenmue 4, al che il publisher ha risposto: "Indovina perché è stato ospite della nostra presentazione al TGS 2021?"

Il messaggio ha inevitabilmente fatto discutere e scatenato diverse reazioni da parte dei fan della saga nata su Dreamcast, che hanno cominciato a tempestare l'azienda di domande sul progetto. Quest'ultima non ha negato nulla ma si è rifiutata, per il momento, di commentare.

A questo punto immaginiamo che l'operazione di marketing sia stata più o meno pianificata e che un possibile annuncio ufficiale di Shenmue 4 possa arrivare durante l'estate, nel corso di uno dei tanti eventi che ci accompagneranno nei mesi più caldi dell'anno.