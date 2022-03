Resident Evil 3, il cosplay di Jill Valentine da Kalinka Fox ha una marcia in più

Il remake di Resident Evil 3 non ha entusiasmato come il precedente, ma nulla si può dire alla sua protagonista Jill Valentine, coraggiosa e affascinante, che ha ispirato anche un nuovo cosplay firmato Kalinka Fox.

Per quanto fedele all'estetica del personaggio, l'interpretazione ha senza dubbio una marcia in più dovuta alla strabordante fisicità della modella russa, ma al di là di questo dettagli ci troviamo di fronte al solito, eccelente lavoro di Kalinka.

Costume, makeup, acconciatura e persino gli accessori, in questo caso la pistola, riprendono infatti in maniera fedele e dettagliata il design di Jill Valentine realizzato per il remake del terzo capitolo della serie Capcom.

A proposito di rifacimenti, si parla ormai da tempo del remake di Resident Evil 4, che stando a un report mira a cambiare l'originale: speriamo che in questo caso le modifiche non stravolgano il fascino dell'avventura horror con protagonista Leon Kennedy.