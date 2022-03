Elden Ring: secondo miglior lancio degli ultimi 12 mesi negli USA, dietro Call of Duty

Elden Ring è stato protagonista del secondo miglior lancio degli ultimi 12 mesi negli USA, facendo registrare vendite inferiori soltanto a Call of Duty: Vanguard, che occupa il primo posto in questa specifica classifica.

Davanti a Horizon: Forbidden West nelle vendite di febbraio 2022, Elden Ring continua dunque a macinare numeri impressionanti, a maggior ragione considerando la tipologia di prodotto e la sua ben nota difficoltà, molto al di sopra della media.

Peraltro gli incassi del titolo FromSoftware per il solo primo mese hanno già superato quelli totalizzati finora da giochi come Battlefield 2042, Far Cry 6 e Resident Evil Village.

Ci troviamo insomma di fronte a una situazione insolita, un soulslike che sta diventando fenomeno di costume e che potrebbe con ogni probabilità determinare per lo studio di Hidetaka Miyazaki una rinnovata popolarità.

Non è dunque un caso che Elden Ring influenzerà i progetti futuri di FromSoftware: se la formula ha funzionato così bene, non c'è davvero motivo di tornare indietro.