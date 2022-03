Classifica vendite febbraio e 2022 in USA: Elden Ring batte Horizon Forbidden West

Arrivano da NPD le classifiche di vendita complete per quanto riguarda il mercato USA a febbraio 2022 e per l'anno 2022 in generale, ovvero i primi due mesi dell'anno, certificando la vittoria di Elden Ring come gioco più venduto in entrambe le classifiche, battendo rispettivamente Horizon Forbidden West e Leggende Pokémon: Arceus.

Per iniziare, vediamo dunque la classifica dei giochi più venduti in USA nel mese di febbraio 2022 secondo i dati NPD:

Elden Ring Horizon Forbidden West Leggende Pokémon: Arceus Dying Light 2: Stay Human Total War: Warhammer III Call of Duty: Vanguard Madden NFL 22 Mario Kart 8 FIFA 22 Minecraft Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Party Superstars Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition NBA 2K22 Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente Far Cry 6 The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Le new entry di maggior rilievo si concentrano tutte nella parte alta ovviamente, ma è Elden Ring a piazzarsi primo battendo l'agguerrita concorrenza di Horizon Forbidden West, Dying Light 2 e Total War: Warhammer 3 tutti usciti nel mese di febbraio, con Leggende Pokémon: Arceus a posizionarsi terzo.

Vediamo inoltre la classifica dei giochi più venduti nell'anno 2022 finora (ovvero i mesi di gennaio e febbraio 2022):