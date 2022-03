Pokémon GO e altri giochi Niantic bloccati in Russia e Bielorussia a causa della guerra in Ucraina

Niantic si è unita agli altri sviluppatori e publisher che stanno praticamente isolando la Russia e la Bielorussia dal resto del mondo a causa della guerra in Ucraina, con Pokémon GO e gli altri giochi dello società che da ora non è più disponibile per il dowload nei due paesi e a breve anche tutte le funzioni di gioco verranno bloccate.

L'annuncio è arrivato con un tweet dello studio, in cui viene espressa solidarietà per il popolo ucraino.

"Siamo al fianco della comunità globale nella speranza che arrivi la pace e una rapida risoluzione per la violenza e la sofferenza in Ucraina. I giochi di Niantic non sono più disponibili per il download in Russia e Bielorussia e anche il gameplay verrà sospeso a breve."

Tra i giochi di Niantic troviamo, oltre a Pokémon GO, anche Ingress, Transformers: Heavy Metal e Pikmin Bloom.

Come dicevamo in apertura, Niantic non è l'unica protagonista del settore videoludico ad aver bloccato la distribuzione dei propri giochi e/o servizi. Tra queste troviamo anche Sony, Microsoft, Nintendo ed EA, giusto per citarne alcune. In questo caso però la casa di Pokémon GO è andata anche oltre, bloccando completamente il gioco anche per gli utenti russi e bielorussi che lo avevano già scaricato.