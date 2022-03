WWE 2K22: tutti i wrestler in arrivo con i DLC post-lancio

2K e Visual Concepts hanno svelato i piani per i contenuti post lancio di WWE 2K22 che verranno pubblicati sotto forma di DLC e dunque di tutti i wrestler che i uniranno al roster del gioco nei prossimi mesi.

Parliamo di 5 DLC che verranno pubblicati tra aprile e luglio 2022 e che in totale introdurranno ben 28 wrestler più e meno famosi in WWE 2K22. Tali contenuti aggiuntivi saranno disponibili per gli acquirenti del Season Pass, in vendita a 39,99 euro. Al momento non è chiaro se sarà possibile comprare i DLC singolarmente.

Di seguito l'elenco completo dei lottatori in arrivo nei prossimi mesi su WWE 2K22:

Banzai Pack (26 aprile)

Yokozuna

Umaga

Rikishi

Omos

Kacy Catanzaro

Most Wanted Pack (17 maggio)

Cactus Jack

The Boogeyman

Vader

Ilja Dragunov

Indi Hartwell

Stand Back Pack (7 giugno)

Hurricane Helms

Stacy Keibler

A-Kid

Wes Lee

Nash Carter

Clowning Around Pack (28 giugno)

Doink the Clown

Ronda Rousey

The British Bulldog

Mr. T

Doudrop

Rick Boogs

The Whole Dam Pack (19 giugno)

Rob Van Dam

Logan Paul

Machine Gun Kelly

LA Knight

Xia Li

Commander Azeez

WWE 2K22 è disponibile da oggi per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima del gioco di wrestling di 2K Games.