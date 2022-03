I migliori smartphone del 2021

In ogni caso, chi ha avuto bisogno di acquistare uno smartphone ha potuto contare su un'offerta estremamente ampia in ogni fascia di prezzo: questa è la nostra guida dei migliori smartphone del 2021 ovvero usciti nel corso di questo periodo.

Pensiamo soprattutto ai sistemi di carica rapida, che stanno rendendo meno importante il fattore della capacità pura e semplice della batteria visto che bastano pochi minuti collegati ad una presa di corrente per recuperare ore e ore di autonomia. Più in generale poi ci sono tentativi da parte di diversi produttori di imboccare la via degli smartphone pieghevoli, anche se rimangono alcuni limiti tecnici e dei costi di listino superiori rispetto ai telefoni "normali" che mantengono questo genere di prodotti ancora ristretti ad una nicchia di mercato.

1. Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro

Chi conosce Apple lo sa bene: guardando ai suoi iPhone non ci si deve aspettare necessariamente l'innovazione rispetto al resto del mercato, quanto piuttosto un perfezionamento delle singole caratteristiche e la loro introduzione centellinata solo quando queste sono perfettamente integrate nel prodotto. Con iPhone 13 Pro la casa di Cupertino ha lavorato principalmente migliorando moltissimi aspetti più o meno importanti, realizzando infine un prodotto che rappresenta un po' la summa del lavoro iniziato con iPhone X: un device maturo, completo e privo sostanzialmente di difetti, che ha segnato passi in avanti rispetto al predecessore in categorie come l'autonomia e il display, ora finalmente a 120 Hz. Anche dal punto di vista fotografico ci sono miglioramenti, pur mantenendo invariato il valore dei megapixel: d'altra parte ogni anno le fotocamere di iPhone diventano un punto di riferimento per la categoria, non necessariamente essendo le migliori in assoluto tecnicamente ma per la combinazione impeccabile tra hardware e software, la riproduzione dei colori e la gestione della luce.

La tripla fotocamera da 12 MP per l'ennesima volta dimostra come la corsa ai grandi numeri sia spesso uno specchietto per le allodole, quando è poi tutto il lavoro di contorno a dare la spinta decisiva.

Spettacolari anche i video, fino a 4K 60 FPS, che possono contare su un sistema di stabilizzazione ottica estremamente efficace. Le prestazioni grazie al nuovo SoC A15 Bionic sono impressionanti, addirittura sovradimensionate rispetto alle necessità dell'utenza media: ciò nonostante questo è uno dei motivi per cui gli iPhone godono di una longevità fuori dal comune, con anni di aggiornamenti garantiti dalla casa madre. In conclusione quindi, iPhone 13 Pro è il miglior iPhone finora creato: certo, è quello che si dice ogni anno, ma chi apprezza l'ecosistema Apple sa bene quanto di vero ci sia in questa affermazione.

Scheda tecnica Apple iPhone 13 Pro