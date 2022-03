I giochi EA Origin acquistati su Humble Store devono essere riscattati entro il 18 marzo

I giochi EA Origin che sono stati acquistati su Humble Store hanno ora una "data di scadenza", per così dire, e devono essere riscattati dagli acquirenti entro il 18 marzo 2022, altrimenti non saranno più disponibili.

Come riferito da Wario64, che riporta un aggiornamento sul regolamento relativo ai giochi EA Origin, i giochi che sono stati acquistati su Humble Store ma devono essere scaricati attraverso la piattaforma Electronic Arts devono essere riscattati entro il 18 marzo.



La nuova deadline è stata comunicata da EA ma potrebbe non essere stata vista da molti utenti: il limite massimo è dunque il 18 marzo 2022, decisione che segue la rimozione totale dei titoli EA Origin dello store in questione.

Tuttavia, sembra che la stessa regola non si applichi ai giochi che si trovano all'interno degli Humble Bundle o di Humble Choice, cosa che dovrebbe mettere al riparo ancora una grande quantità di codici che magari non sono ancora stati riscattati.

Sembra peraltro che l'iniziativa non sia destinata a limitarsi a Humble Store, secondo quanto riferito da Wario64, pare che Electronic Arts abbia intenzione di inserire delle deadline per il riscatto di titoli anche provenienti da altri negozi online come Fanatical, Gamesplanet, GMG e altri, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.