Elden Ring: il Senzaluce di Neil Druckmann di Naughty Dog è un Clicker di The Last of Us

Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog, è un grande fan dei giochi FromSoftware e sta giocando in questi giorni ad Elden Ring. Ma il suo Senzaluce è abbastanza particolare, dato che è praticamente un omaggio ai pericolosi Clicker di The Last of Us.

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, Druckmann ha tramutato il suo Senzaluce in un ammasso di funghi ambulante, utilizzando un particolare set ottenibile nel gioco, donandogli dunque un aspetto molto simile ai Clicker visti nella serie The Last of Us.

Il set in questione si chiama banalmente "Mushroom Set" (nella versione inglese). È un armatura un po' inquietante, che offre scarsa protezione ai danni fisici, ma è leggera e incrementa i valori di Immunità, Concentrazione e Vitalità. Per ottenerlo dovrete visitare la Seethewater Cave, situata sul Mt. Gelmir.

Druckmann si è completamente immerso nell'Interregno e sta aggiornando i suoi follower su Twitter dei suoi progressi su Elden Ring, postando di tanto in tanto anche tweet curiosi come questo a "tema" The Last of Us.

Rimanendo in tema di stramberie, sapevate che qualcuno ha sconfitto il boss Godrick di Elden Ring usando delle banane come controller?