Elden Ring: il boss Godrick sconfitto usando delle banane come controller

Dopo qualche giorno di assestamento post-lancio, Elden Ring è già oggetto di imprese straordinarie da parte di speedrunner, modder e inventori assortiti, come questo streamer che ha sconfitto il boss Godrick utilizzando delle banane al posto del controller.

Super Louis 64, questo il nome dello streamer, ha dimostrato notevole inventiva e capacità di progettazione e costruzione mettendo insieme un sistema di banane interconnesse da utilizzare come controller. In pratica, ogni banana è collegata a un singolo input e dev'essere premuta per ottenere l'effetto desiderato, in questo modo simulando l'azione di un controller standard.



Lo streamer in questione è in effetti specializzato in imprese di questo tipo: in precedenza aveva concluso Dark Souls con un controller Ring Fit e anche con i bonghi di Donkey Kong, ma l'impresa più recente è il combattimento contro Godrick in Elden Ring eseguito utilizzando le banane come sistema di controllo.

Qui sopra potete vedere il video che spiega più nel dettaglio come è stato costruito il sistema di controllo a base di banane e un tweet in cui viene immortalato lo storico momento in cui Godrick viene abbattuto a colpi di banane, un'impresa davvero notevole se si considera che il combattimento risulta molto difficile e selettivo anche con un sistema di controllo normale.