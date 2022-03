Steam, mouse e tastiera dominano: solo nel 10% delle sessioni viene usato un controller

Valve ha pubblicato una quantità di dati interessanti sull'uso di Steam da parte degli utenti nel documento riassuntivo relativo al 2021, dal quale emerge anche il dominio assoluto di mouse e tastiera come sistema di controllo, visto che il controller viene utilizzato solo per il 10% del totale delle sessioni di gioco rilevate.

Secondo la retrospettiva del 2021 ufficiale di Steam, sulla piattaforma Valve ci sono al momento 48 milioni di controller "registrati dagli utenti Steam" e questi sono stati utilizzati in totale per circa il 10% delle sessioni cumulative di gioco all'interno della piattaforma, almeno per quanto riguarda l'anno appena trascorso.

I dati registrati riguardano qualsiasi sistema di controllo che non sia mouse e tastiera, dunque anche volanti, cloche per simulazioni e periferiche varie. L'uso ovviamente varia in base al genere di gioco, con alcune scelte che risultano ovvie mentre altre sono interessanti perché dimostrano come i giocatori PC prediligano comunque mouse e tastiera.

Non stupisce che per i giochi di combattimento e sport l'uso del controller vada per la maggiore, così come sia praticamente assente (sotto l'1%) negli strategici, ma c'è un netto dominio di mouse e tastiera anche per gli sparatutto in prima persona: nonostante questi siano stati sdoganati da tempo su console e quindi nell'uso con il controller, solo il 7-6% delle sessioni di FPS avviene con controller su Steam.

Anche negli action in terza persona più impegnativi, come ad esempio Elden Ring, la combinazione classica del gioco su PC emerge con una certa forza, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, con una suddivisione quasi pari al 50% tra controller e mouse e tastiera (la percentuale di chi utilizza delle banane non è rilevata).