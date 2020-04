Dark Souls 3 giocato con il Ring-Con di Ring Fit Adventure grazie a una mod

Dark Souls 3 può essere giocato con il Ring-Con, il curioso controller flessibile a forma di cerchio di Ring Fit Adventure, grazie a una sorprendente mod. Non solo dolore, anche sudore.

Dietro l'interessante idea c'è il modder SuperLouis64: "Ecco un progetto a cui sto lavorando, una mod di Dark Souls III ispirata a Ring Fit Adventure", ha scritto su Twitter. "Squattare per curarsi? Correre per spostarsi? Prepare to Exercise!"

SuperLouis64 non è nuovo all'uso del Ring-Con in contesti insoliti, avendolo già utilizzato per guidare in Mario Kart 8 Deluxe ed esplorare le ampie ambientazioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nel caso di Dark Souls III non si tratta che dell'ultima di una serie di mod sempre più assurde, che nel corso dei mesi ha visto il gioco funzionare utilizzando dei controller a forma di bongo, la chitarra di Guitar Hero e persino delle vere banane collegate elettricamente.

Qui sotto potete leggere il tweet di SuperLouis64 e guardare la sua mod in azione, con tanto di indicazioni sulle relative funzionalità.

