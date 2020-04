Resident Evil 3: le configurazioni consigliate per giocare

C'è però una minaccia in più a cui la ragazza dovrà far fronte: l'inarrestabile Nemesis , una creatura apparentemente invincibile che per qualche motivo sta dando la caccia alla sua squadra. I primi venti minuti della campagna risultano eloquenti in tal senso e mostrano Jill in una fuga disperata dal mostro, attraverso sequenze di grandissimo impatto visivo e dal taglio cinematografico: senza dubbio il modo migliore per aprire l'avventura e mostrare i muscoli dell'impianto messo a punto dagli autori.

Esattamente come fatto in precedenza con il remake di Resident Evil 2 , il terzo capitolo è stato completamente ridisegnato per l'occasione, andando a modificare tutti gli aspetti che caratterizzavano il gioco originale al netto della trama, che rimane fondamentalmente la stessa. Ci troviamo dunque nuovamente proiettati fra le strade di Raccoon City nel mezzo di un'invasione di zombie, stavolta nei panni dell'agente STARS Jill Valentine.

Merito delle tantissime regolazioni disponibili, come vedremo a breve, ma anche di un'ottimizzazione di base molto solida, che non mostra mai il fianco a situazioni improvvisamente insostenibili, dosando sapientemente gli elementi su schermo e l'effettistica perché la grafica possa offrire uno spettacolo consistente, dal grande spessore tecnico e artistico.

Resident Evil 3, requisiti e regolazioni

La configurazione minima per far funzionare Resident Evil 3 parla di un processore Intel Core i5 4460 o di un AMD FX 6300, equipaggiato con 8 GB di RAM e con una scheda video NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260X, mentre per quella raccomandata si passa a un processore Intel Core i7 3770 e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 480. Quale che sia la componentistica in vostro possesso, le regolazioni grafiche consentono come detto di scalare l'esperienza in maniera molto convincente.

Non solo è possibile modificare la risoluzione, ma anche utilizzare uno scaler interno che mantiene intatto l'output desiderato effettuando però il rendering utilizzando valori inferiori così da restituire, ad esempio. un'immagine a 2160p laddove il gioco giri effettivamente a 1080p. Si tratta di una soluzione in grado di offrire un migliore adattamento dei pixel rispetto a quello che può fare lo schermo del televisore, e che va dunque preferita; anche perché nettamente più semplice e comoda rispetto alle regolazioni di fino, comunque presenti in gran numero.

È infatti possibile scegliere l'antialiasing preferito fra diverse opzioni, modificare la qualità delle texture scegliendo pack a risoluzione sempre più alta (e impegnando una maggiore quantità di memoria video), agire sulle mesh e le ombre, migliorare l'occlusione ambientale fino alla modalità HBAO+, modificare effetti come bloom, lens flare, riflessi, translucenza, luci volumetriche, profondità di campo, distorsione lente e particellari.