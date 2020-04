FIFA 20: La stagione competitiva e i possibili scenari dovuti al Covid-19

Ormai da almeno 3 mesi il mondo è cambiato. Tutto è iniziato in Cina con la nuova epidemia di Covid-19 causata dal virus SARS-Cov2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. La sua nascita è abbastanza ignota e ha un periodo di incubazione di circa 14 giorni. I sintomi sono quelli simili all'influenza come tosse, febbre per poi trasformarsi nei casi più gravi in forme di polmoniti o stress respiratori e portare al decesso. La trasmissione del virus avviene da uomo a uomo con tosse o starnuti sia in fase sintomatica che asintomatica, dato il suo periodo di incubazione. Nel giro di pochi mesi con la diffusione dell'epidemia in quasi tutto il mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia globale . Proprio per questo motivo, molti paesi stanno bloccando e chiudendo le varie attività industriali e commerciali facendo rimanere aperti solamente i negozi di prima necessità.

Prima parte della Stagione Competitiva di FIFA20

Ora raccontiamo ciò che abbiamo vissuto nei primi mesi della stagione competitiva di FIFA 20, iniziando da Bucarest e arrivando all'ultima coppa di Parigi che si è tenuta nel weekend del 21-23 Febbraio.

La prima FUT Champions Cup che si era disputata nella prima settimana di Novembre, si era aperta con la vittoria di Donovan Hunt ovvero DhTekkz che ha confermato la sua potenza e la sua forma positiva.

Oltre a lui, anche FUTWIZ Lyricz e l'argentino Yago avevano espresso un ottimo gioco, mentre il campione del mondo in carica MoAubameyang era stato eliminato alla prima fase.

La prima gioia italiana era stata quella di Diego Campagnani che si era posizionato in Top 4 conquistando l'accesso alla successiva competizione e 800 FIFA Pro Points.

L'audience era risultata abbastanza alta con picchi di 80.000 spettatori sulla piattaforma Twitch nonostante lo svolgimento in contemporanea sia delle finali dei Worlds tenutesi a Parigi e che della Rainbow 6 Pro League che si erano svolte a Milano.

Dopo due settimane la capitale rumena ha ospitato nuovamente il secondo torneo stagionale che è stato vinto dal tedesco Nicklas Raseck.

L'inglese Donovan Hunt si è fermato in semifinale, dove è stato battuto proprio dal player tedesco Raseck.

Mentre i cosiddetti dominatori come MoAuba e Msdossary continuavano la loro forma negativa, nello stesso tempo emergeva la gloria di Crazy Fat Gamer che si era posizionato al secondo posto ed aveva ottenuto il titolo di campione PS4 conquistando anche 2000 FIFA Pro Points, salendo in testa alla classifica mondiale e quindi aprendo a sé stesso la qualificazione alla fase finale della FIFA eWorld Cup.

Le settimane seguenti alla disputa del torneo hanno visto una pausa dei vari eventi live globali a causa dello svolgimento delle qualificazioni alla FIFA eClub World Cup che si è tenuta a Milano nel weekend del 7 e 8 Febbraio 2020. Oltre a ciò, sono stati annunciati alcuni campionati virtuali come la eSerieA e la eLaLiga Santander.

Quindi dopo la pausa, era giusto anche cambiare continente e i vari player qualificati per la FUT Champions Cup 3, si sono affrontati ad Atlanta in America.

Cambiando città e paese, sono cambiati anche i campioni e in effetti sono emersi due nuovi avversari mondiali ovvero il tedesco Umut e lo svedese Ollelito.

Proprio quest'ultimo con un ottimo gioco ha conquistato la terza coppa dell'anno, sconfiggendo anche il britannico Gorilla e il tedesco Nicklas Raseck.

Umut invece si è reso protagonista della scena competitiva eliminando proplayer come Zezinho in Semifinale e successivamente l'inglese Fnatic Tom in Finale PS4.

Amara invece sia la prestazione di Crazy Fat Gamer che di Gabry che hanno concluso la prima fase con un punteggio di 1-3 e 2-3.

Nel weekend del 7-9 Febbraio 2020 si è svolta la quarta edizione della FIFA eClub World Cup, torneo competitivo di FIFA 20 a cui hanno partecipato i relativi team e organizzazioni eSports.

Alla competizione, hanno preso parte anche 3 squadre italiane sulle 24 qualificate. Il team Qlash era composto dal numero 1 Diego Campagnani e dal bulgaro NightWatch e malgrado le loro prestazioni, non sono riusciti a passare il primo turno uscendo durante la fase a gironi. Nello stesso gruppo, la Roma aveva ottenuto il secondo posto grazie all'ottimo gioco espresso dal polacco Damie e dal brasiliano SpiderKong.

Mentre i Mkers sorteggiati nel Gruppo B e formati dagli italiani IcePrinsipe e RiberaRibell, si sono qualificati agli ottavi con un modesto quarto posto.

Nella fase ad eliminazione diretta i Mkers sono stati eliminati dagli americani dei Complexity Gaming, mentre la Roma ha passato il turno battendo i FaZe Clan.

Ai quarti di finale, la Roma ha sconfitto i portoghesi dello Sporting Lisbona tramite la vittoria al terzo match per 1-0.

Nelle Semifinali, i Complexity Gaming hanno vinto contro la Roma per 1-0 dopo aver pareggiato la partita d'andata con un punteggio di 0-0.

Invece nell'altro round, il team di Gareth Bale ovvero gli Ellevens ha sconfitto i Fnatic con uno score complessivo di 4-3 completando la rimonta, proprio nel terzo match giocato su Xbox. Alla Finale hanno partecipato gli Ellevens e i Complexity Gaming. La squadra americana si è aggiudicata solamente ai calci di rigore, l'assegno da 40.000 euro e 2.000 FIFA Pro Points per ognuno dei giocatori che hanno permesso loro di scalare la classifica dei Global Series Playoff.

La FUT Champions Cup 4 si è disputata dal 21 al 23 Febbraio a Parigi.

Tra i 64 giocatori presenti, hanno preso parte al torneo anche tre italiani ovvero Prinsipe, Ercaccia del Monza eSports e Godmode dei 0775 eSports.

Tra i migliori 16 player della prima fase, è passato al turno successivo solo Daniele Paolucci dei Mkers.

Nella fase ad eliminazione diretta, Prinsipe ha vinto contro il turco Imertal per 4-3 e successivamente ha battuto la stella tedesca Umut per 2-1.

Solo i calci di rigore giocati contro il tedesco Lukas hanno fermato il cammino del player italiano che ha concluso il torneo in TOP 4 ottenendo 800 FIFA Pro Points e la qualifica per il prossimo stage.

Nella Grande Finale si sono affrontati il brasiliano Zezinho e l'arabo Msodossary.

Dopo un pareggio per 1-1 nel match di andata, nella partita di ritorno il giocatore del Team Gullit ha battuto il suo avversario per 2-0 diventando così il primo giocatore PS4 sudamericano ad alzare un trofeo nella scena competitiva di FIFA.

La classifica attuale vede l'italiano Crazy Fat Gamer al primo posto del ranking PS4 con 3350 punti seguito dal brasiliano Zezinho del Benfica eSports e dall'inglese Hashtag Tom rispettivamente a 3168 e 3075 punti.

Da segnalare anche il 7° posto del messicano Joksan con 2540 punti e il 16° dell'italiano Prinsipe con 1355 punti.

In riguardo al tedesco MoAuba, il campione in carica si trova in 29° posizione con soli 800 punti dovuti alle cattive prestazioni ottenute durante la stagione.

Subito dopo l'italiano Gabry, che si è piazzato attualmente al 33° posto con 645 punti. Invece su console Xbox, il predestinato DhTekkz comanda la classifica globale con 5420 punti.

Staccati di circa 1700 punti invece, sia il tedesco Nicklas Raseck che l'arabo Msdossary. Con grande determinazione, lo svedese Ollelito e il brasiliano SpiderKong della Roma si sono classificati rispettivamente in 5° e 9° posizione con 2800 e 1943 punti.

È tornato nelle prime posizioni anche il campione del mondo del 2017, ovvero l'inglese Spencer Gorilla Ealing, soprattutto grazie alla TOP 8 ottenuta nell'ultimo torneo.

Per i migliori giocatori italiani, troviamo Matteo RiberaRibell al 45° posto con 465 punti e Godmode al 49° con 450 punti. La loro qualifica ai playoff è attualmente confermata ma dati i pochi punti che li separano dalla posizione n 64, sarà molto difficile mantenere il passo. In questa situazione anche l'olandese Dani Hagebuk con soli 325 punti, fermo al 61° posto.