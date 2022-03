Xbox Series X|S: Microsoft raccomanda il risparmio energetico, nelle linee guida "green"

Microsoft ha pubblicato un nuovo post su Xbox Wire in cui spiega i passi avanti adottati dalla compagnia per rendersi sempre più "carbon neutral", ovvero raggiungere quanto più possibile il risultato di zero emissioni per quanto riguarda costruzione e utilizzo anche delle console, raccomandando l'uso della modalità risparmio energetico su Xbox Series X|S che è stata recentemente aggiornata.

I consumi energetici di Xbox Series X|S in modalità standby sono in effetti piuttosto alti, motivo per il quale Microsoft sta consigliando di utilizzare la modalità risparmio energetico, che di recente ha ottenuto un importante aggiornamento che ora consente di effettuare download e aggiornamenti in background anche nell'opzione risparmio.

Quest'ultima è dunque sempre più vicina all'opzione "Accensione immediata": la differenza in termini di secondi di attesa all'accensione è praticamente inconsistente e con l'aggiunta del download in background le differenze si assottigliano, con in compenso una riduzione di 20 volte il consumo energetico tra una modalità e l'altra.

Per il resto, Microsoft sta utilizzando attivamente un sistema di telemetria per analizzare l'uso delle console e i modi in cui è possibile risparmiare energia in base a questo, oltre a utilizzare alcuni elementi di riciclo in termini di resine e altri materiali nel processo di fabbricazione su Xbox Series S.

Allo stesso modo, sono allo studio operazioni di riduzione dell'energia richiesta dall'infrastruttura cloud di Microsoft, oltre ad ulteriori modifiche al packaging e ad altri elementi su cui è possibile effettuare ulteriori riduzioni di sprechi e plastiche.